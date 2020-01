Biel dreht gegen Ambri einen Rückstand und verschafft sich etwas Luft.

Lugano erfüllt gegen die Lakers die Pflicht und klettert über den Strich.

Nach 2 Siegen in Serie gehen die SCL Tigers in Zug leer aus.

Biel - Ambri 3:1

Im 4. Anlauf hat es für Biel endlich mit dem 1. Saisonsieg gegen Ambri geklappt. Dabei erwischten die Seeländer keinen guten Start. In der 5. Minute brachte Christian Pinana die Leventiner in Front. Die Reaktion der Bieler folgte aber prompt. Nur 3 Minuten später sorgte Damien Brunner für das 1:1.

Die Differenz schufen die Gastgeber im Mitteldrittel. Zwar vergab Luca Cunti in der 22. Minute einen Penalty. 16 Sekunden später ging Biel durch einen satten Schuss von Peter Schneider in Überzahl aber dennoch in Führung. Für den Schlusspunkt zeichnete Gilian Kohler verantwortlich. Das 3:1 war für den erst 19-jährigen Flügel die Torpremiere in dieser Saison. Dank dem Sieg beträgt das Polster von Biel auf Rang 9 neu 6 Punkte.

Lugano - Lakers 2:1

39 Minuten und 27 Sekunden mussten sich die Lugano-Fans in der heimischen Resega gedulden, ehe Alessio Bertaggia das Heimteam mit dem 1:1 erlöste. Den Schwung nahmen die Tessiner gleich mit in den 3. Abschnitt, in dem Reto Suri nach einem Fehler des sonst starken Melvin Nyffeler das Game-Winning-Goal gelang (41.).

Zum Schluss geriet Lugano nochmals ins Zittern, doch Sandro Zurkirchen liess sich kein 2. Mal bezwingen. Einziger Torschütze der Lakers war Roman Cervenka, wobei der Topskorer des Schlusslichts von einem unglücklichen Ablenker eines Tessiners profitierte. Lugano macht dank den 3 Punkten vorübergehend einen Sprung vom 9. auf den 6. Platz, hat aber mindestens eine Partie mehr ausgetragen als die Konkurrenz im Playoff-Kampf.

Zug - SCL Tigers 2:1

5 starke Minuten reichten den Zugern zum Erfolg gegen Langnau. Zwischen der 25. und der 30. Minute waren es Yannick-Lennard Albrecht und Lino Martschini, die aus einem 0:1 ein 2:1 machten. Topskorer Harri Pesonen hatte die Emmentaler im Startdrittel nach einem kuriosen Treffer und unter gütiger Mithilfe von Zugs Dario Simion in Führung gebracht.

Im Schlussdrittel nahmen sich die Tigers mit unnötigen Strafen gleich selbst den Wind aus den Segeln. Nach zuletzt 2 Siegen in Serie muss Langnau somit einen Rückschlag im Kampf um einen Playoff-Rang hinnehmen.

