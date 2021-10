Schliessen 06:15 Video ZSC - Genf Aus Sport-Clip vom 19.10.2021. abspielen 05:37 Video Rapperswil - Lugano Aus Sport-Clip vom 19.10.2021. abspielen 04:31 Video Ambri - Lausanne Aus Sport-Clip vom 19.10.2021. abspielen

Die ZSC Lions gewinnen in der 17. Runde der National League gegen Genf-Servette eine verrückte Partie mit 7:5.

Der HC Lugano bezwingt Rapperswil mit 3:1. Libor Hudacek trifft bei seinem Debüt doppelt.

Lausanne verliert bei Ambri trotz 2:0-Führung mit 2:3.

Freiburg gewinnt gegen Bern mit 5:3, die Partie zwischen Davos und Zug musste wegen Corona-Fällen beim EVZ verschoben werden.

ZSC Lions - Genf 7:5

3 Niederlagen in Serie bei den Lions, nur 2 Siege aus den letzten 10 Spielen bei Servette: Die Affiche zwischen dem ZSC und Genf konnte beinahe schon als «Mini-Krisengipfel» bezeichnet werden. Dementsprechend motiviert gingen die beiden Mannschaften in das Duell. Bereits nach etwas mehr als 3 Minuten lag die Scheibe ein erstes Mal im Tor. Justin Azevedo eröffnete das Skore für das Heimteam im Hallenstadion. Noch vor der 1. Pause glich Henrik Tömmernes das Geschehen wieder aus.

00:33 Video Genf mit dem Fehler, Roe sorgt für die Entscheidung Aus Sport-Clip vom 19.10.2021. abspielen

Im Mitteldrittel fielen die Tore dann wie reife Früchte. Gleich 7 (!) Treffer sahen die Zuschauer zwischen der 22. und der 35. Minute. Die Westschweizer gingen als Sieger aus dem 2. Drittel hervor und konnten mit einer 5:4-Führung ins Schlussdrittel starten. Doch der ZSC machte in den letzten 20 Minuten mächtig Dampf. Erst sorgte Maxim Noreau in der 50. Minute für den verdienten Ausgleich, ehe Garrett Roe nach einem kapitalen Fehler der Genfer für den entscheidenden Treffer in Unterzahl besorgt war (57.).

Schliessen 02:38 Video Weber: «Das war ein Charakter-Sieg» Aus Sport-Clip vom 19.10.2021. abspielen 01:33 Video Vermin: «Ein enorm frustrierendes Spiel» Aus Sport-Clip vom 19.10.2021. abspielen

Rapperswil-Jona - Lugano 1:3

Noch keinen Namen auf dem Shirt, aber bereits zweimal auf der Skorerliste: Libor Hudacek erlebte bei seinem Debüt für den HC Lugano einen erfolgreichen Abend. Bei der Wiederauflage des Playoff-Viertelfinals aus der letzten Saison gegen die Lakers sicherte der neue HCL-Ausländer den Tessinern den Sieg. Der Slowake sorgte mit seinen beiden Treffern (5./37.) für die Entscheidung in Rapperswil. Emil Djuse war für die Führung für das Heimteam besorgt (4.), Mark Arcobello traf noch ins leere Tor (60.).

Schliessen 00:46 Video Hudacek trifft in Rapperswil doppelt Aus Sport-Clip vom 19.10.2021. abspielen 01:35 Video Hudacek: «Ich hatte heute auch ein wenig Glück» (engl.) Aus Sport-Clip vom 19.10.2021. abspielen 01:24 Video Lammer: «Heute wollte es nicht sein» Aus Sport-Clip vom 19.10.2021. abspielen

Ambri - Lausanne 3:2

Mit jeweils einem schnellen Tor startete Lausanne in Ambri stark in die beiden ersten Drittel. Guillaume Maillard (5.) mit einem satten Schuss und Ken Jäger (25.) mit einem Ablenker sorgten für die zwischenzeitliche 2:0-Führung für die Waadtländer in der Gottardo Arena. Doch die Tessiner, die die letzten beiden Heimspiele gewonnen hatten, liessen sich ob des Rückstands nicht beeindrucken. Yanik Burren (28.) sorgte noch vor Spielhälfte für den Anschlusstreffer. Kurz darauf glänzte Inti Pestoni mit einem Treffer aus spitzestem Winkel. Der Topskorer der Leventiner war es dann auch, der im Schlussdrittel für den Siegtreffer (52.) besorgt war.