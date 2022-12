Legende: Behielten im Landwassertal die Oberhand Yannick Weber (rechts) und die ZSC Lions. Keystone/Gian Ehrenzeller

In der 27. Runde der National League setzt es für den HC Davos gegen die ZSC Lions eine 1:4-Niederlage ab.

Aufsteiger Kloten gewinnt in Rapperswil mit 4:1 und rückt in der Tabelle wieder auf Rang 9 vor.

Leader Genève-Servette fährt im einzigen Spiel der 28. Runde bei Schlusslicht Ajoie ebenfalls einen 4:1-Auswärtssieg ein.

Davos - ZSC Lions 1:4

Die ZSC Lions haben sich von der 1. Heimniederlage nach 8 Spielen im neuen Stadion vom Samstag nicht aus dem Konzept bringen lassen. Die Zürcher, die nunmehr kräftezehrende 6 Spiele in 9 Tagen bestritten haben, entführen beim 4:1-Sieg 3 Punkte aus Davos. Justin Azevedo (16.), Chris Baltisberger (31.), Denis Hollenstein (34.) und Juho Lammikko (60.) treffen für die Lions. Für die Bündner ist es die 1. Niederlage nach 4 Siegen in Serie. Die Zürcher vergrössern derweil den Abstand zum viertplatzierten Davos auf 7 Punkte.

Rapperswil-Jona - Kloten 1:4

Im 3. Direktduell zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und Kloten in dieser Saison geht der Aufsteiger erstmals als Sieger vom Eis. In Rapperswil feierte das Team von Coach Jeff Tomlinson einen 4:1-Sieg. Ein Doppelschlag von Michael Loosli (8.) und Lucas Ekestahl Jonsson (9.) lenkte das Spiel für Kloten früh in die gewünschten Bahnen. Noch im 1. Drittel gelang den Lakers der Anschlusstreffer, Tyler Moy war in Überzahl mit einem «One Timer» erfolgreich. Ab dem Mitteldurchgang präsentierte sich das Heimteam dominanter, blieb aber insgesamt zu ungefährlich. Eric Faille mit einem schönen Solo (40.) und Jonathan Ang mit einem «Empty Netter» (60.) sorgten für den klaren Schlussstand.

Ajoie - Genève-Servette 1:4

So gross wie die Tabelle ihn hätte erahnen lassen, war der Unterschied in der Voyeboeuf-Halle in Pruntrut beim Duell zwischen dem Letzten und dem Ersten der National League nicht. Am Schluss ging aber wie erwartet der Leader aus Genf als Sieger hervor. Dabei hatte Ajoie in Person von Bastien Pouilly in der 27. Minute die Führung der Calvinstädter, ein Treffer Marc-Antoine Pouliots (19.), noch erfolgreich gekontert. Auf das zweite Tor der Gäste durch Benjamin Antonietti (31.) fanden die Jurassier aber keine Antwort mehr. Für Ajoie bedeutete das 1:4 die 11. Pleite in Serie.