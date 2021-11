Schliessen 05:11 Video Ambri – Zug Aus Sport-Clip vom 27.11.2021. abspielen 03:21 Video Lausanne – SC Bern Aus Sport-Clip vom 27.11.2021. abspielen 04:21 Video Davos – ZSC Lions Aus Sport-Clip vom 27.11.2021. abspielen 02:16 Video Genf-Servette – Biel Aus Sport-Clip vom 27.11.2021. abspielen

Zug schlägt Ambri in der 29. Runde der National League nach 0:4-Rückstand 6:4 und ist neuer Leader.

Lausanne gelingt die Revanche und bezwingt den SCB mit 3:1.

Davos besiegt die ZSC Lions dank einem starken Mitteldrittel 4:1.

Genf-Servette ringt Biel in der Verlängerung 2:1 nieder.

Ambri – Zug 4:6

0:2 nach 44 Sekunden, 0:4 nach 8 Minuten: Der EV Zug schien die Reise durch den Gotthard vergebens angetreten zu sein. Doch der Meister reagierte auf den Horrorstart und kam schon nach 23 Minuten wieder auf 3:4 heran. In der 46. Minute bezwang Yannick Zehnder Benjamin Conz per «Buebetrickli» und vollendete so die Zuger Aufholjagd. Und für den EVZ kam es noch besser: Nur 75 Sekunden später traf Fabrice Herzog zur erstmaligen Führung. Für den Schlusspunkt sorgte ausgerechnet der ehemalige Ambri-Stürmer Marco Müller, der kurz vor Schluss zum 6:4 einnetzte. Zug entschied damit nicht nur das 3. Gotthard-Derby der Saison für sich, sondern löst auch das spielfreie Fribourg-Gottéron als Leader ab.

Lausanne – SC Bern 3:1

24 Stunden nach der 2:3-Niederlage nahm Lausanne gegen den SCB erfolgreich Revanche und kehrt nach 4 Niederlagen in Serie zum Siegen zurück. Die Grundlage für den Erfolg legten die Waadtländer schon in der 7. Minute, als Benjamin Baumgartner Daniel Manzato im SCB-Kasten aus spitzestem Winkel überlistete. Kurz vor Ende des 2. Drittels erhöhte Cory Emerton auf 2:0. Der formstarke SCB – die Berner gewannen 7 der letzten 8 Spiele – blieb offensiv ohne Durchschlagskraft und kam erst 2 Sekunden vor Schluss zum Ehrentreffer.

Davos – ZSC Lions 4:1

Davos bleibt im heimischen Eisstadion weiterhin eine Macht. Gegen die ZSC Lions feierten die Bündner im 12. Heimspiel den 10. Vollerfolg. Nach einem torlosen Startdrittel war es Marc Wieser, der das Heimteam in der 21. Minute in Führung schoss. Den Gästen aus Zürich gelang nur 42 Sekunden später durch Victor Backman zwar die unmittelbare Reaktion, auf drei weitere Treffer im Mitteldrittel der Davoser fand der ZSC aber keine Antwort mehr. Der HC Davos überwand mit dem Sieg sein ZSC-Trauma. Zum ersten Mal seit mehr als zweieinhalb Jahren gingen die Davoser gegen die Lions als Sieger vom Eis.

Genf-Servette – Biel 2:1 n.V.

In der Partie zwischen Genf-Servette und Biel war nach 60 Minuten nicht nur das Schussverhältnis (26:26), sondern auch das Skore ausgeglichen (1:1). Michael Hügli hatte die Führung von Noah Rod (38.) nach 5 Minuten im Schlussdrittel ausgeglichen. Beide Treffer fielen in Überzahl. In der Verlängerung hatte das Heimteam den längeren Atem und sicherte sich dank Henrik Tömmernes den Zusatzpunkt.