Schliessen Kloten – Freiburg Aus Sport-Clip vom 02.01.2023. Bern – Ambri Aus Sport-Clip vom 02.01.2023.

Der EVZ fährt in der 35. Runde der National League bei Ajoie einen 8:1-Sieg ein.

Bern (4:2 gegen Ambri) und Lugano (3:1 gegen Lausanne) gewinnen beide zuhause.

Freiburg dreht das Spiel gegen Kloten und gewinnt 3:2 n.V.

Ajoie – Zug 1:8

Nach zuletzt 5 Niederlagen am Stück hat Zug zum Siegen zurückgefunden: Beim 8:1 gegen Ajoie liess der Meister dem Schlusslicht keine Chance. Jan Kovar und Lino Martschini erzielten je einen Hattrick und holten 1 Assist. Highlight der Partie war das Kabinettstück von Sven Senteler, der in Unterzahl einen Befreiungsschlag mit dem Stock aus der Luft pflückte und zum 6:0 einnetzte. 6 Minuten vor Schluss sorgte Mathieu Vouillamoz nach einem Konter für den jurassischen Ehrentreffer. Zug gewinnt damit auch das 3. Saisonduell.

Bern – Ambri 4:2

Ein Verteidiger brachte den SCB gegen die Leventiner auf die Siegerstrasse: Ramon Untersander war mit einem frühen Doppelschlag (4./8.) erfolgreich und stellte auf 2:0. Der Gamewinner gelang dem erst 21-jährigen Noah Fuss mit seinem 1. Saisontreffer. Das von den Spengler-Cup-Strapazen noch leicht gezeichnete Ambri wachte im Mitteldrittel auf und kam durch Tobias Fohrler (31.) und Daniele Grassi (35.) noch einmal heran. Am Ende blieb die Aufholjagd unbelohnt, auch weil Untersander per Empty Netter seinen Hattrick perfekt machte. Der SCB feierte damit den 3. Sieg in Folge.

Lugano – Lausanne 3:1

Im Mitteldrittel münzten die Luganesi ihre Überlegenheit in Tore um. Erst traf Giovanni Morini, nachdem sich Vorbereiter Marco Müller im Powerplay durch die Abwehr gewurstelt hatte, zum 1:0 (26.). 10 Minuten später staubte Calvin Thürkauf vor dem Tor zum 2:0 ab. Etwas entgegen dem Spielverlauf kam Lausanne durch Daniel Audette kurz vor der 2. Pause zum Anschlusstreffer. Im Mitteldrittel bäumten sich die Gäste nochmals auf, doch Thürkauf machte mit dem Treffer ins leere Tor alles klar. Die Luganesi klettern damit in der Tabelle auf Platz 10 und halten sich Lausanne (13.) weiter vom Leib.

Kloten – Freiburg 2:3 n.V.

Einmal mehr war es Julien Sprunger, der Freiburg zurück ins Spiel brachte: Mit dem 9. Saisontor verkürzte der Captain auf 1:2 (45.) und bezwang den zuvor unüberwindbaren Kloten-Keeper Juha Metsola. Fribourgs Schlussoffensive fruchtete, Christoph Bertschy erwischte Metsola im Powerplay (58.) aus spitzem Winkel. In der Verlängerung bescherte Benoît Jecker den Gästen den Zusatzpunkt. Jonathan Ang hatte Kloten im Startdrittel auf Kurs gebracht. Nach der Enttäuschung mit dem Team Canada am Spengler Cup netzte der Topskorer schon nach 3 Minuten ein und doppelte kurz vor der ersten Pause in Überzahl nach.