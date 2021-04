Genf gewinnt das 5. Spiel der Viertelfinal-Serie gegen Freiburg klar und steht als erster Halbfinalist fest.

Lausanne wehrt gegen die ZSC Lions mit einem 5:2-Heimsieg das Viertelfinal-Aus ab.

Zug setzt sich im Heimspiel gegen Bern durch und geht in der Serie wieder in Führung.

Die Lakers schafften gegen das favorisierte Lugano den Halbfinal-Einzug.

Freiburg - Genf 0:5

Genf-Servette hat sich erstmals seit 2016 wieder für die Playoff-Halbfinals qualifiziert – wie vor 5 Jahren setzten sich die Genfer in den Viertelfinals gegen Fribourg-Gottéron durch. Genf nutzte im Auswärtsspiel in Freiburg den ersten Matchpuck und siegte mit 5:0. Wegweisend war dabei das 2:0 durch Mathieu Vouillamoz 10 Sekunden vor der 2. Drittelspause. Der Genfer Stürmer schloss einen Konter perfekt ab. Damit haben die Freiburger, die in der Schlussphase 3 kleine Strafen und 3 weitere Tore kassierten, auch die vierte Playoff-Begegnung seit 1997 gegen die Genfer verloren. Für Marc Abplanalp endete nach 717 Spielen im Freiburg-Dress eine beeindruckende Karriere.

Lausanne - ZSC Lions 5:2

Die ZSC Lions haben den ersten Matchpuck gegen Lausanne nicht nutzen können. Die Zürcher waren beim Gastspiel zwar zwei Mal in Führung gegangen, unterlagen aber letztlich 2:5. Die Waadtländer sorgten vor und nach der 2. Drittelspause für die Wende. Rückkehrer Denis Malgin nutzte eine Überzahl-Situation und glich 39 Sekunden vor der Sirene zum 2:2 aus. 31 Sekunden nach Wiederanpfiff schoss Christoph Bertschy das Heimteam erstmals in Front. Diesen Vorsprung gab Lausanne nicht mehr aus der Hand und verkürzte in der Serie auf 2:3. ZSC-Topskorer Sven Andrighetto musste in der Schlussphase nach einem Check gegen den Kopf von Chris Hudon vorzeitig unter die Dusche.

Zug - Bern 5:2

Der EVZ ist in der Viertelfinal-Serie gegen Bern dank einem 5:2-Heimsieg wieder mit 3:2 in Führung gegangen. Die Zentralschweizer starteten fulminant und führten bereits nach 7 Minuten und Toren von Livio Stadler und Dario Simion mit 2:0. Zwar kamen die Berner noch im Startdrittel dank einem Powerplay-Treffer von Cory Conacher heran, doch der EVZ machte mit zwei weiteren Treffern im Mitteldrittel alles klar. Mehr als der sehenswerte 2. Treffer durch Thierry Bader gelang den «Mutzen» nicht. Damit kann Quali-Sieger EVZ mit einem Sieg am Freitag den Halbfinal-Einzug perfekt machen.