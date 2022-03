Schliessen 03:22 Video Zug – Lugano Aus Sport-Clip vom 25.03.2022. abspielen 05:50 Video Biel – ZSC Lions Aus Sport-Clip vom 26.03.2022. abspielen 04:28 Video Fribourg-Gottéron – Lausanne Aus Sport-Clip vom 25.03.2022. abspielen

Zug ringt Lugano zum Auftakt der Playoff-Viertelfinals zuhause mit 2:1 nach Verlängerung nieder.

Biel schlägt die ZSC Lions nach 0:3-Rückstand mit 4:3 nach Verlängerung.

Fribourg-Gottéron feiert gegen Lausanne einen 2:0-Heimsieg.

Die Lakers geraten gegen Davos ins Zittern, gewinnen aber trotzdem knapp.

Zug – Lugano 2:1 n.V. (Serie 1:0)

Meister Zug hat die Mission Titelverteidigung mit einem knappen Heimsieg gestartet. Für den goldenen Treffer in der Verlängerung war Dario Simion besorgt, der im Slot komplett vergessen ging und in der 66. Minute zum viel umjubelten Sieg traf. Zum Mann des Spiels auf Zuger Seite avancierte aber Leonardo Genoni, der zu Beginn der Zusatzschlaufe gleich mehrmals zur Stelle war. Eine Co-Produktion zweier Ex-Zuger hatte Lugano in die Verlängerung gerettet. Justin Abdelkader traf rund 3 Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit auf Pass von Santeri Alatalo zum verdienten 1:1-Ausgleich. Zug war in der 39. Minute nach einem dominanten Mitteldrittel und einem Treffer von Grégory Hofmann in Führung gegangen.

Schliessen 00:44 Video Simion mit dem Zuger Game-Winning-Goal Aus Sport-Clip vom 25.03.2022. abspielen 00:47 Video Abdelkader rettet Lugano in die Verlängerung Aus Sport-Clip vom 25.03.2022. abspielen 00:25 Video Hofmann scheitert zweimal an der Latte Aus Sport-Clip vom 25.03.2022. abspielen 00:40 Video Hofmann bricht den Bann Aus Sport-Clip vom 25.03.2022. abspielen 01:00 Video Simion: «Haben in der Verlängerung eine Reaktion gezeigt» Aus Sport-Clip vom 25.03.2022. abspielen

Biel – ZSC Lions 4:3 n.V. (Serie 2:0)

Biel hat gegen die ZSC Lions nach dem Auftaktsieg auch das zweite Duell für sich entscheiden können. In Sachen Dramatik legten die Protagonisten aber noch einen drauf. Erst in der Verlängerung und einem Treffer von Toni Rajala stand der Erfolg der Seeländer fest. Dabei hatte Biel nach Spielhälfte fast wie der sichere Verlierer ausgesehen. Die Bieler gaben sich beim Stand von 0:3 aber nicht geschlagen und kämpften sich mit einem Treffer kurz vor und nach der 2. Pause wieder zurück. Fabio Hofer vollendete die Aufholjagd 35 Sekunden vor Ablauf der Partie.

Schliessen 00:37 Video Nach schöner Kombination: Malgin bringt den ZSC in Front Aus Sport-Clip vom 25.03.2022. abspielen 00:47 Video Hofer vollendet Bieler Aufholjagd Aus Sport-Clip vom 25.03.2022. abspielen 01:54 Video Geering: «Sind zu passiv geworden» Aus Sport-Clip vom 25.03.2022. abspielen 01:20 Video Künzle: «Einige von uns haben nicht mehr daran geglaubt» Aus Sport-Clip vom 25.03.2022. abspielen

Fribourg-Gottéron – Lausanne 2:0 (Serie 1:0)

Fribourg-Gottéron hat den Schalter zu Beginn der Playoffs rechtzeitig umlegen können und im Heimspiel gegen Lausanne vorgelegt. Nachdem die Saanestädter das Zepter zunächst dem Gast überlassen hatten, brachte Killian Mottet seine Farben kurz vor Ende des 1. Drittels in Überzahl in Führung. Beim zweiten Gegentreffer standen sich die Lausanner buchstäblich selbst im Weg: Lukas Frick und Floran Douay prallten beim Versuch, die Scheibe aus der Luft zu pflücken, ineinander, worauf Andrej Bykow alleine auf Luca Boltshauser im Lausanne-Tor losziehen konnte. Ohne Probleme erhöhte der Routinier in Unterzahl auf 2:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung gab das Heimteam im Schlussdrittel nicht mehr her.