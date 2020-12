Legende: 37 Jahre alt und noch immer nicht genug Andres Ambühl. Keystone/Archiv

20 Jahre sind eine lange Zeit, insbesondere im Profi-Sport. Doch genau so lange ist her, seit Andres Ambühl sein Debüt in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga gab. In der Saison 2000/01 bestritt der damals 18-Jährige seine ersten 3 Partien für die 1. Mannschaft. Rund ein Jahr später, am 11. September 2001, verbuchte der Flügel gegen die ZSC Lions sein erstes Tor.

Mehr als 1000 Spiele hat Ambühl mittlerweile in den Beinen, doch der Davoser hat noch lange nicht genug. Ganz im Stile eines Jaromir Jagr erlebt der 37-Jährige im Herbst seiner Karriere einen zweiten Frühling. Ambühl ist nicht nur unbestrittener Captain des HCD, sondern führt seine Farben gar als Topskorer an.

13 Punkte (7 Tore/6 Assists) sammelte der Routinier in bislang 9 Saisonspielen. Die vereinsinterne Skorerliste führt er vor Magnus Nygren (9 Punkte) und Joe Thornton (8 Punkte) an. Ligaweit reicht es für den 7. Rang der besten Skorer.

Im Tabellenkeller

Trotz eines stark aufspielenden Ambühl läuft es dem Verein aus dem Landwassertal noch nicht wie gewünscht. Mit 10 Punkten aus 9 Spielen finden sich die Bündner lediglich auf dem zweitletzten Tabellenrang wieder. Eine solche Rangierung dürfte den Ansprüchen des HCD nicht gerecht werden.

Doch das Klassement ist in dieser verrückten Spielzeit nur bedingt aussagekräftig. Die Davoser haben von allen NL-Teams am wenigsten Spiele ausgetragen und würden sich nach Verlustpunkten im Tabellenmittelfeld wiederfinden.

Lieblingsgegner Rapperswil

Ein ersten Schritt in diese Richtung kann der Rekordmeister am Mittwoch machen. Mit den Lakers empfangen die Bündner den bisherigen Lieblingsgegner in dieser Saison. Auf den 9:2-Sieg am 17. Oktober folgte am letzten Samstag ein 7:5-Erfolg des HCD. Und Ambühl? Der skorte in beiden Partien jeweils viermal.