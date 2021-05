In der Rubrik «(N)Ice to know» beleuchten wir rund um die Playoffs verschiedene Aspekte im Eishockey. Hier geht es zu den bisherigen Beiträgen.

Rubrik «(N)Ice to know»

Im Rahmen der Playoffs beleuchtet SRF verschiedene Themen wie beispielsweise die Wirkung von Riechsalz, den Schliff der Schlittschuhe, die Schiedsrichterkommunikation oder den Job des Eismeisters. Die aktuelle Episode finden Sie im Video oben eingebettet. Unten finden Sie die weiteren Folgen der Rubrik «(N)Ice to know».

Episode 13: Wie Touristen Eishockey in die Schweiz brachten

Eishockey wurde wie einst Curling oder Bob von Touristen «importiert» - die Ausrüstung war dabei noch eher rustikal.

Episode 12: Fussball-ähnliches Eishockey

In der Schweiz mittlerweile so gut wie ausgestorben, wird in den nördlichen Ländern Europas Bandy noch praktiziert. Das Spiel ist eine Mischung aus Eishockey und Fussball.

Episode 11: Die korrekte Eishockey-Ausrüstung

Darf ein Feldspieler mit dem Goalie-Stock spielen? Und umgekehrt? Und was gehört sonst noch zur Ausrüstung der Spieler? Darum geht es in diesem Beitrag.

Episode 10: Was passiert bei einer Hirnerschütterung?

Hirnerschütterungen gehören im Eishockey seit eh und je dazu, in den letzten Jahren haben sie aber zugenommen. Eine Hirnerschütterung kann bei einem schweren Verlauf zu einer mehrmonatigen Pause führen.

Episode 9: Die häufigsten Verletzungen im Eishockey

Auf dem Eis geht es nicht nur in den Playoffs zur Sache. Verletzungen sind denn auch fast an der Tagesordnung. Besonders betroffen sind die Muskeln, die Knie und auch der Schulterbereich.

Episode 8: Als die Schweiz ein Ausländerverbot im Eishockey einführte

Ausländer waren nicht immer gern gesehen im Schweizer Eishockey. Zwischen 1959 und 1970 gab es sogar eine Ausländersperre. Man war der Meinung, der Nachwuchs ist zu schwach und man müsse die Nationalmannschaft fördern. Doch die Attraktivität der Liga hat darunter gelitten.

Episode 7: So wird das Bully richtig gespielt

Jede Spielszene im Eishockey beginnt mit einem Puckeinwurf beim Bully. Höchste Zeit, diesen Vorgang genauer unter die Lupe zu nehmen.

Episode 6: Die Geschichte der Maske

Während vielen Jahren trugen nicht einmal die Eishockey-Goalies Masken. Dies änderte sich erst Ende der 1950er-Jahren. Grossen Anteil an diesem Umdenken hatte Armin Brenner, der Goalie des EHC Basel.

Episode 5: Riechsalz – mehr Aberglaube als Wirkung

ZSC-Mannschaftsarzt Gery Büsser erklärt die Zusammensetzung und die Wirkung von Riechsalz, einem bei Hockey-Spielern beliebten Aufputschmittel.

Episode 4: So bleiben die Kufen immer schön scharf

Michael Rüetschi, der Materialchef der ZSC Lions, über die Kunst des richtigen Schlittschuhschliffs und die verschiedenen Aspekte seiner Arbeit.

Episode 3: Kommunikation zwischen Schiedsrichtern und Spielern

Linesman Matthias Kehrli und Headschiedsrichter Anssi Salonen erklären, wie die Kommunikation auf dem Eis mit den Teams funktioniert.

Episode 2: Kommunikation auf dem Eis

Linesman Matthias Kehrli und Headschiedsrichter Anssi Salonen geben Einblick in die Art und Weise, wie die Offiziellen untereinander auf dem Eis kommunizieren.

Episode 1: Der Eismeister

Jürg Casalini ist seit 32 Jahren Eismeister in Zug. Was in seinem Job wichtig ist, erfahren Sie im Video.