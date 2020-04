Inhalt

Rückblick auf legendäre Finals - Nochmals miterleben: Spiel 6 im Playoff-Final 2008 ZSC-Genf

Am 9. April hätte in der National League der Playoff-Final beginnen sollen. Wir zeigen stattdessen am Donnerstag Spiel 6 ZSC vs. Genf der Final-Serie von 2008.