Die Eishockey-Fans der meisten Schweizer Klubs sollten kürzlich Post erhalten haben oder diese bald erhalten: Die Saison-Abonnements sind wieder im Verkauf.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: So fliesst in den derzeit finanziell schwierigen Zeiten endlich wieder Geld in die Klubkassen. «So können wir die nötige Liquidität generieren, um im August wieder unseren Verpflichtungen nachzukommen», erklärt Langnau-Geschäftsführer Peter Müller.

Das Verhalten der Fans war sehr grosszügig und vorbildlich.

Positive Fan-Rückmeldungen

Durchwegs alle Klubs hatten darauf verzichtet, nach Abbruch der letzten Saison den Abo-Besitzern Geld zurückzugeben. Das sei auch nirgendwo ein Problem gewesen. «Wir haben nur positive Rückmeldungen erhalten», so Müller. «Das Verhalten der Fans war sehr grosszügig und vorbildlich.»

Ob die Fans nun aus Solidarität eher mehr Tickets kaufen werden, oder ob sich die unsichere Lage negativ auf die Verkaufszahlen auswirken wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Die Klubs haben zudem ein gemeinsames Projekt, mit dem sie den Fans etwas zurückgeben wollen. Details erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.