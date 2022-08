Die National League kehrt in Bälde aus der Sommerpause zurück. Wenn am 14. September der erste Puck eingeworfen wird, dürfen die Teams mit sechs (statt wie bisher vier) Ausländern antreten. Hier erfahren Sie, wie sich die Mannschaften verstärkt haben, welche Spieler weitergezogen sind und wie sich die Teams auf die Saison vorbereiten.

EV Zug

Headcoach: Dan Tangnes (NOR), *1979, seit 2018

Ausländer: Christian Djoos (SWE), Jan Kovar (CZE), Carl Klingberg (SWE), Niklas Hansson (SWE), Brian O'Neill (USA), Peter Cehlarik (SVK)

Zuzüge: Brian O'Neill (Jokerit Helsinki), Peter Cehlarik (HK Awangard Omsk), Tobias Geisser (Hershey Bears)

Abgänge: Marco Müller (Lugano), Claudio Cadonau (SCL Tigers), Anton Lander (Timra IK), Jérôme Bachofner (ZSC Lions)

Testspiele:

13.8. Red Bull Salzburg - Zug

19.8. Ambri - Zug

20.8. Adler Mannheim - Zug

26.8. Zug - Genf-Servette

ZSC Lions

Headcoach: Rikard Grönborg (SWE), *1968, seit 2019

Ausländer: Justin Azevedo (CAN/POR), Garret Roe (USA), Simon Hrubec (CZE), Mikko Lehtonen (FIN), Lucas Wallmark (SWE), Juho Lammikko (FIN)

Zuzüge: Simon Hrubec (Awangard Omsk), Dean Kukan (Columbus Blue Jackets), Mikko Lehtonen (SKA St. Petersburg), Jérôme Bachofner (Zug), Lucas Wallmark (ZSKA Moskau), Juho Lammikko (Vancouver Canucks)

Abgänge: Lukas Flüeler (Rücktritt), Jakub Kovar (Sparta Prag), Luca Capaul (Kloten), Tommi Kivistö (Oulun Kärpät), Johann Morant (?), Maxim Noreau (Rapperswil-Jona), Marc Aeschlimann (SCL Tigers), Marcus Krüger (Djurgardens IF), Denis Malgin (Toronto Maple Leafs), Marco Pedretti (Lausanne), John Quenneville (Leksands IF)

Testspiele:

12.8. ZSC Lions - GCK Lions

19.8. ZSC Lions - Düsseldorfer EG

23.8. ZSC Lions - KooKoo Kouvola

25.8. ZSC Lions - Fischtown Pinguins Bremerhaven

26.8. ZSC Lions - Grizzlys Wolfsburg

Legende: Wurde kürzlich als beliebtester Spieler der Liga ausgezeichnet HCD-Urgestein Andres Ambühl. Keystone / Marcel Bieri

HC Davos

Headcoach: Christian Wohlwend (SUI), *1977, seit 2019

Ausländer: Klas Dahlbeck (SWE), Magnus Nygren (SWE), Leon Bristedt (SWE), Joakim Nordström (SWE), Denis Rasmussen (SWE), Matej Stransky (CZE)

Zuzüge: Klas Dahlbeck (ZSKA Moskau), Michael Fora (Ambri), Leon Bristedt (Rögle BK), Joakim Nordström (ZSKA Moskau)

Abgänge: Mathias Bromé (Örebro HK), Jesse Zgraggen (SC Bern), Lukas Stoop (?), Fabian Ritzmann (SC Bern), Dino Wieser (Rücktritt), Robert Mayer (Genf-Servette)

Testspiele:

12.8. Arosa - Davos

18.8. Lukko Rauma - Davos

19.8. Slovan Bratislava - Davos

21.8. Sparta Prag - Davos

26.8. Lakers - Davos

Fribourg-Gottéron

Headcoach: Christian Dubé (CAN), *1977, seit 2019

Ausländer: Juuso Vainio (FIN), Ryan Gunderson (USA), Marcus Sörensen (SWE), Jacob de la Rose (SWE), David Desharnais (CAN), Janne Kuokkanen (FIN)

Zuzüge: Juuso Vainio (Växjö Lakers), Marcus Sörensen (Djurgardens IF), Jacob de la Rose (Färjestad BK), Christoph Bertschy (Lausanne), Joel Scheidegger (Olten), Janne Kuokkanen (New Jersey Devils)

Abgänge: Chris DiDomenico (SC Bern), Daniel Brodin (Djurgardens IF), Jordann Bougro (Kloten), Philippe Furrer (Rücktritt), Yannick Herren (?), Jérémie Kamerzin (?),

Testspiele:

12.8. Ajoie - Fribourg-Gottéron

Legende: Ein finnischer Olympiasieger im Tessin Markus Granlund stürmt neu für Lugano. Keystone / DAVIDE AGOSTA

HC Lugano

Headcoach: Chris McSorley (CAN), *1962, seit 2021

Ausländer: Daniel Carr (CAN), Mikko Koskinen (FIN), Troy Joseph (CAN), Mark Arcobello (USA), Markus Granlund (FIN), Oliwer Kaski (FIN)

Zuzüge: Marco Müller (Zug), Calle Andersson (SC Bern), Mikko Koskinen (Edmonton Oilers), Markus Granlund (Salawat Julajew Ufa), Oliwer Kaski (Awangard Omsk), Stéphane Patry (Genf-Servette), Jeremi Gerber (SC Bern)

Abgänge: Alessandro Chiesa (Rücktritt), Tim Traber (?), Alessio Bertaggia (Genf-Servette), Mikkel Bödker (HV71), Romain Loeffel (SC Bern), Matteo Nodari (Kloten)

Testspiele:

13.8. Lakers - Lugano

16.8. Ticino Rockets - Lugano

19.8. Straubing Tigers - Lugano

27.8. Lugano - HC Innsbruck

8.9. Lugano - Biel

9.9. SCL Tigers - Lugano

Lausanne HC

Headcoach: John Fust (CAN), *1972, seit 2021

Ausländer: Ivars Punnenovs (LAT), Floran Douay (FRA), Robin Kovacs (SWE), Emilijus Krakauskas (LTU), Mikka Salomäki (FIN), Jiri Sekac (CZE), Michael Raffl (AUT)

Zuzüge: Ivars Punnenovs (SCL Tigers), Igor Jelovac (Rapperswil-Jona), Dario Sidler (EVZ Academy), Damien Riat (Washington Capitals), Marco Pedretti (ZSC Lions), Robin Kovacs (Örebro HK), Mikka Salomäki (IFK Helsinki), Michael Hügli (Biel), Théo Rochette (Québec Remparts), Michael Raffl (Dallas Stars), Daniel Audette (Örebro HK)

Abgänge: Luca Boltshauser (SCL Tigers), Justin Krüger (Rücktritt), Michael Frolik (Bili Tygri Liberec), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Benjamin Baumgartner (SC Bern), Mark Barberio (Dinamo Minsk)

Testspiele:

9.8. Ajoie - Lausanne

12.8. Sierre - Lausanne

15.8. Brûleurs de Loups de Grenoble - Lausanne

17.8. HC Vitkovice Ridera - Lausanne

24.8. KooKoo Kouvola - Lausanne

25.8. Wolfsburg Grizzlys - Lausanne

27.8. Fischtown Pinguins Bremerhaven - Lausanne

30.8. La Chaux-de-Fonds - Lausanne

3.9. SC Bern - Lausanne

10.9. Lausanne - Ajoie

EHC Biel

Headcoach: Antti Törmänen (FIN), *1970, seit 2017

Ausländer: Viktor Lööv (SWE), Alexander Jakowenko (RUS), Toni Rajala (FIN), Jere Sallinen (FIN), Jesper Olofsson (SWE), Harri Säteri (FIN)

Zuzüge: Simon Rytz (Olten), Harri Säteri (Sibir Novosibirsk), Luca Christen (Langenthal), Jesper Oloffson (SCL Tigers)

Abgänge: Elien Paupe (Langenthal), Kevin Fey (Ajoie), Michael Hügli (Lausanne), Gilian Kohler (Ajoie), Lilian Garessus (Ajoie)

Testspiele:

13.8. Eisbären Berlin - Biel

18.8. Fribourg-Gottéron - Biel

19.8. La Chaux-de-Fonds - Biel

23.8. Langenthal - Biel

25./26.8. xx – Biel

2.9. Biel - Ajoie

7.9. Biel - Ambri

8.9. Lugano - Biel

Rapperswil-Jona Lakers

Headcoach: Stefan Hedlund (SWE), *1975, seit 2021

Ausländer: Emil Djuse (SWE), Maxim Noreau (CAN), Roman Cervenka (CZE), Nicklas Jensen (DEN), Andrew Rowe (USA), Jordan Schroeder (USA)

Zuzüge: Robin Meyer (EVZ Academy), Maxim Noreau (ZSC Lions), Janis Elsener (Tigers), Jordan Schroeder (Jokerit Helsinki), Nicklas Jensen (Jokerit Helsinki), Mats Alge (EV Zug Nachwuchs)

Abgänge: Noël Bader (Rücktritt), Igor Jelovac (Lausanne HC), Zack Mitchell (Vityaz Podolsk), Kalle Kossila (Växjö Lakers), Steve Moses (HPK Hämeelinna), Marco Lehmann (Bern), Benjamin Neukom (Olten), Simon Marha (?)

Testspiele:

13.8. Lakers - Lugano

19.8. Lakers - Villach

20.8. Lakers - Schweninger Wild Wings

26.8. Lakers - Davos

Legende: Erzielt seine Tore künftig für Genf-Servette Der langjährige Lugano-Stürmer Alessio Bertaggia. Keystone / SALVATORE DI NOLFI

Genf-Servette

Headcoach: Jan Cadieux (SUI), *1980, seit 2021

Ausländer: Henrik Tömmernes (SWE), Sami Vatanen (FIN), Valtteri Filppula (FIN), Linus Omark (SWE), Daniel Winnik (CAN)

Zuzüge: Robert Mayer (Davos), Linus Omark (Lulea), Keanu Derungs (Victoria Royals), Alessio Bertaggia (Lugano), Vincent Praplan (Bern)

Abgänge: Stéphane Charlin (SCL Tigers/Leihe), Jonathan Mercier (?), Stéphane Patry (Lugano), Joël Vermin (Bern), Arnaud Riat (?)

Testspiele:

12.8. La Chaux-de-Fonds - Genf-Servette

16.8. Genf-Servette - Vitkovice

19.8. Genf-Servette - Grenoble

20.8. Genf-Servette - Ajoie

26.8. Zug - Genf-Servette

2.9. Genf-Servette - SCL Tigers

3.9. Kloten - Genf-Servette

9.9. Genf-Servette - Bern

HC Ambri-Piotta

Headcoach: Luca Cereda (SUI), *1981, seit 2017

Ausländer: Janne Juvonen (FIN), Jesse Virtanen (FIN), Tim Heed (SWE), Nick Shore (USA), Filip Chlapik (CZE), Michael Spacek (CZE), Brandon McMillan (CAN)

Zuzüge: Jesse Virtanen (Färjestad BK), Tim Heed (Spartak Moskau), Nick Shore (Sibir Novosibirsk), Filip Chlapik (Sparta Prag), Michael Spacek (Frölunda), William Hedlund (EVZ Nachwuchs), Valentin Hofer (EVZ Academy), Lionel Marchand (GCK Lions)

Abgänge: Damiano Ciaccio (Ajoie), Juuso Hietanen (HPK Hämeenlinna), Michael Fora (Davos), Cédric Hächler (Olten), Matt D'Agostini (?), Peter Regin (Eisbären Berlin), Giacomo Dal Pian (Olten), Patrick Incir (?), Joël Neuenschwander (?), Elias Bianchi (Rücktritt)

Testspiele:

12.8. Ticino Rockets - Ambri

19.8. Zug - Ambri

20.8. Ambri - SCL Tigers

27.8. Ambri - Eisbären Berlin

2.9. Südtirol Foxes - Ambri

4.9. Düsseldorfer EG oder Skoda Plzen - Ambri

7.9. Biel - Ambri

10.9. Ambri - Kloten

Legende: Will endlich zu alter Stärke zurück Der SC Bern. KEYSTONE / Peter Klaunzer

SC Bern

Headcoach: Johan Lundskog (SWE), *1984, seit 2021

Ausländer: Cody Goloubef (CAN), Éric Gélinas (CAN), Oscar Lindberg (SWE), Dominik Kahun (GER), Kaspars Daugavins (LET), Chris DiDomenico (CAN)

Zuzüge: Éric Gélinas (Rögle), Jesse Zgraggen (Davos), Romain Loeffel (Lugano), Oscar Lindberg (Dynamo Moskau), Chris DiDomenico (Freiburg), Sven Bärtschi (Henderson Silver Knights), Fabian Ritzmann (Davos), Marco Lehmann (Rapperswil-Jona), Benjamin Baumgartner (Lausanne), Joël Vermin (Genf-Servette)

Abgänge: Calle Andersson (Lugano), Thomas Thiry (Ajoie), Eric Blum (?), Phil Varone (Spartak Moskau), Dustin Jeffrey (Grizzlys Wolfsburg), Christian Thomas (?), Cory Conacher (?), Jeremi Gerber (Lugano), Vincent Praplan (Genf-Servette), Jan Neuenschwander (SCL Tigers), Grégory Sciaroni (Ajoie), Timothy Kast (Olten), Thomas Rüfenacht (?), Alain Berger (Rücktritt)

Testspiele:

5.8. Basel - Bern

12.8. Visp - Bern

18.8. Kölner Haie - Bern

20.8. Kölner Haie - Bern

24.8. Bern - SCL Tigers

25./26.8. Langenthal oder Biel - Bern

3.9. Bern - Lausanne

9.9. Genf-Servette - Bern

SCL Tigers

Headcoach: Thierry Paterlini (SUI), *1975, seit 2022

Ausländer: Sami Lepistö (FIN), Vili Saarijärvi (FIN), Marc Michaelis (GER), Aleksi Saarela (FIN), Alexandre Grenier (CAN), Harri Pesonen (FIN)

Zuzüge: Luca Boltshauser (Lausanne), Stéphane Charlin (Genf-Servette), Sami Lepistö (Lulea), Vili Saarijärvi (Lukko Rauma), Claudio Cadonau (Zug), Marc Michaelis (Toronto Maple Leafs), Marc Aeschlimann (ZSC Lions), Jan Neuenschwander (Bern)

Abgänge: Ivars Punnenovs (Lausanne), Damian Stettler (Langenthal/Leihe), Janis Elsener (Rapperswil-Jona), Larri Leeger (Olten), Jesper Olofsson (Biel), Michael Loosli (Kloten), Livio Langenegger (Visp/Leihe), Rihards Melnalksnis (GCK Lions), Yannick Blaser (GCK Lions)

Testspiele:

12.8. Kloten - SCL Tigers

18.8. SCL Tigers – Adler Mannheim

20.8. Ambri – SCL Tigers

24.8. Bern – SCL Tigers

25./26.8. Biel oder Langenthal - SCL Tigers

2.9. Genf-Servette – SCL Tigers

8.9. Ajoie - SCL Tigers

9.9. SCL Tigers - Lugano

HC Ajoie

Headcoach: Filip Pesan (CZE), *1978, seit 2022

Ausländer: Jérôme Gauthier-Leduc (CAN), T.J. Brennan (USA), Jonathan Hazen (CAN), Philip-Michaël Devoz (CAN), Guillaume Asselin (CAN), Frédérik Gauthier (CAN)

Zuzüge: Damiano Ciaccio (Ambri-Piotta), T.J. Brennan (EC Salzburg), Kevin Fey (Biel), Thomas Thiry (Bern), Valentin Pilet (Visp), Gilian Kohler (Biel), Lilian Garessus (Biel), Grégory Sciaroni (Bern), Ian Derungs (Thurgau), Kevin Bozon (Winterthur), Frédérik Gauthier (New Jersey)

Abgänge: Daniel Eigenmann (Visp), Sebastian Wännström (Augsburger Panther), Maxime Fortier (IF Björklöven), Martin Ness (Kloten/definitive Übernahme), Kay Schweri (La Chaux-de-Fonds), Lou Bogdanoff (Visp), Colin Gfeller (Franches-Montagnes), Mathias Joggi (Rücktritt), Lars Frei (Chur), Arnaud Schnegg (Franches-Montagnes), Thibault Henry (Delémont-Vallée)

Testspiele:

9.8. Ajoie - Lausanne

12.8. Ajoie - Freiburg

20.8. Genf-Servette - Ajoie

25.8. La Chaux-de-Fonds - Ajoie

30.8. Ajoie - Olten

2.9. Biel - Ajoie

8.9. Ajoie - SCL Tigers

10.9. Lausanne - Ajoie

Legende: Zurück im Oberhaus Die «Flughafenstädter» aus Kloten. Keystone / Ennio Leanza

EHC Kloten

Headcoach: Jeff Tomlinson (CAN), *1970, seit 2021

Ausländer: Juha Metsola (FIN), Lucas Ekestahl-Jonsson (SWE), Miro Aaltonen (FIN), Arttu Ruotsalainen (FIN), Jonathan Ang (CAN), Éric Faille (CAN), Jordan Schmaltz (USA)

Zuzüge: Juha Metsola (Salawat Julajew Ufa), Lucas Ekestahl Jonsson (Rögle BK), Luca Capaul (ZSC Lions), Jesper Peltonen (Madison Badgers/Try-Out), Miro Aaltonen (Vityaz Podolsk), Jonathan Ang (Thurgau), Arttu Ruotsalainen (Buffalo Sabres), Jordann Bougro (Freiburg), Michael Loosli (SCL Tigers), Martin Ness (Ajoie/definitive Übernahme), Jordan Schmaltz (HIFK Helsinki)

Abgänge: Dominic Nyffeler (Olten), Luis Janett (Thurgau), Simon Seiler (Olten), Gian Janett (Thurgau), Dario Bartholet (Winterthur), David Stämpfli (Rücktritt), Robin Figren (?), Mattia Hinterkircher (GCK Lions), Ramon Knellwolf (Thurgau)

Testspiele:

10.8. Thurgau - Kloten

12.8. SCL Tigers - Kloten

16.8. Olten - Kloten

20.8. Kloten - Düsseldorfer EG

26.8. Winterthur - Kloten

27.8. Bülach - Kloten

2.9. Kloten - Lugano

3.9. Kloten - Genf-Servette

9.9. Kloten - Bietigheim Steelers

10.9. Ambri - Kloten