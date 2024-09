In der kommenden National-League-Saison wird SRF an Spieltagen mit mindestens 4 Partien wiederum webexklusiv eine «Audio-Live-Konferenz» anbieten. Reporterinnen und Reporter kommentieren die Spiele der höchsten Schweizer Eishockeyliga ohne Unterbrechung und melden sich abwechselnd aus den Stadien.

Legende: Die Audio-Live-Konferenz geht in die 2. Runde. SRF

Am Dienstag, 17. September 2024, startet die National League in die Saison 2024/25. SRF wird die höchste Schweizer Eishockeyliga während der Qualifikation erneut partiell mit einer «Audio-Live-Konferenz» auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App begleiten. Die Konferenz wird immer dann ausgestrahlt, wenn zwischen Montag und Freitag mindestens vier Meisterschaftsspiele parallel stattfinden.

Am Wochenende werden die Partien wie gewohnt auf Radio SRF 1 und Radio SRF 3 begleitet. «Pro Spieltag verzeichneten wir in der letzten Saison immer über 10’000 Visits auf der Webseite mit dem Livestream der Audio-Konferenz», sagt Christoph Sterchi, Leiter Content & Formate Sport und Projektverantwortlicher. Das sei ein guter Start und habe das Team überzeugt, den Service auch in der neuen Saison anzubieten.

«Schnell, aktuell, informativ, unterhaltsam»

«Da wir keine Livebilder mehr zeigen können, hatten wir uns letzten Sommer überlegt, welche Alternative wir unserem Publikum bieten können, um die National League gleichwohl zu verfolgen», erzählt Sterchi. Mit der «Audio-Live-Konferenz» wurde dann eine Idee hervorgekramt, die es 2007 schon einmal während zwei Saisons im Radio gab.

In der Live-Sendung begleiten Reporterinnen und Reporter die Partien vor Ort und kommentieren ohne Unterbrechung abwechselnd von den Spielorten. So gibt es für das Publikum alle Tore und Emotionen direkt aus den Stadien zu hören. «Schnell, aktuell, informativ, unterhaltsam – und wer es nicht hört, ist eigentlich selber schuld», wirbt Sterchi für das eigene Produkt.

Damit bleibt die höchste Schweizer Eishockeyliga ein wichtiger Bestandteil des SRF-Sportangebots. Im TV wird Schweizer Radio und Fernsehen in der kommenden Saison wiederum Matchberichte von ausgewählten Partien der National League im Rahmen der bestehenden Struktursendungen («Sportflash», «Sport heute», «Sportpanorama») ausstrahlen.