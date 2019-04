Nach der Zuger Heimniederlage steht Bern vor dem Meistertitel. Dennoch will der EVZ am Samstag kaum etwas ändern.

Wer am Donnerstag erst nach Spiel 4 des Playoff-Finals zwischen Zug und Bern den Fernseher einschaltete, tat sich möglicherweise schwer, anhand der Interviews den Ausgang der Partie zu rekonstruieren.

Auf der einen Seite betonte SCB-Coach Kari Jalonen, wie stark doch die Zuger Offensive agiert habe. Auf der anderen Seite blickten die Akteure des EVZ auf eine gelungene Leistung zurück und hoffnungsvoll voraus:

Reto Suri: «Wir müssen den genau gleichen Effort am Samstag noch einmal bringen. Allzu viel können wir nicht mehr viel besser machen.»

«Wir müssen den genau gleichen Effort am Samstag noch einmal bringen. Allzu viel können wir nicht mehr viel besser machen.» Raphael Diaz: «Wir hatten viele Schüsse aufs Tore, machten die Checks fertig und spielten solid. Für das nächste Spiel brauchen wir die genau gleiche Einstellung.»

«Wir hatten viele Schüsse aufs Tore, machten die Checks fertig und spielten solid. Für das nächste Spiel brauchen wir die genau gleiche Einstellung.» Dan Tangnes (Coach): «Ich bin stolz darauf, wie mein Team gekämpft hat.»

Tatsächlich aber hatte Zug die Partie 1:3 verloren. Mit demselben Stand in der Serie stehen die Zentralschweizer mit dem Rücken zur Wand. Was auffällt, ist die mangelnde Effizienz in der Offensive. Nach dem 4:1 im ersten Finalspiel gelangen der Tangnes-Equipe in den 3 folgenden Partien nur noch insgesamt 4 Tore.

Zug schiesst, Bern trifft

Dabei schoss der EVZ viel häufiger als die Berner (124:87), erzielte aber weniger Tore (8:11). Während Zug in anderen Worten fast 16 Abschlüsse pro Treffer braucht, netzen die «Mutzen» bei jedem 8. Schuss ein.

Ist beim EVZ also einfach das Visier falsch eingestellt? Mitnichten. Einen grossen Anteil am Matchpuck der Berner hat Keeper Leonardo Genoni. Er ist mit über 94 Prozent Fangquote seinem Konterpart Tobias Stephan (89,41) klar überlegen.

Ich kann da kein Kaninchen aus meinem Hintern hervorzaubern.

Neben einigen Schiedsrichterentscheidungen haderte Tangnes mit dem Glück: «Wenn wir so weiterspielen, wird das Karma auf unsere Seite wechseln», ist sich der Coach indes sicher. Man werde am Samstag in die Partie gehen, wie in jede andere auch, die Taktik nicht auf den Kopf stellen. Und sowieso: «Ich kann 2 Tage vor dem nächsten Spiel kein Kaninchen aus meinem Hintern hervorzaubern», so Tangnes plakativ.

Sollte Zug nun mit dem Motto «selber Matchplan, anderes Resultat» am Samstag in Bern scheitern, darf man sich damit trösten, Meisterkeeper Genoni in der nächsten Saison in seinen Reihen zu wissen. Es wäre wohl ein schwacher Trost.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 18.04.19, 19:40 Uhr