292 NHL-Spiele hat Sven Bärtschi auf dem Buckel, 138 Skorerpunkte erzielte er für die Vancouver Canucks. Seit 2019 wurde der Flügel allerdings vorwiegend in der AHL eingesetzt. «Als ich gemerkt habe, dass ein NHL-Comeback schwierig wird, habe ich mich für eine Rückkehr in die Schweiz entschieden. In Bern zu spielen, war als kleiner Junge immer mein Traum», so der Oberaargauer.

Turnaround anvisiert

Beim SCB hat sich Bärtschi nach eigenen Aussagen von Beginn weg wohlgefühlt. «Um Erfolg zu haben, musst du gute Teamkollegen haben. Die letzten Jahre des SCB waren nicht die besten; ich will dazu beitragen, dass wir wieder vorne mitspielen können.» Als seine Stärke nennt der 29-Jährige die Offensive, insbesondere die Spielmacher-Qualitäten: «Ich will meinen Teamkollegen helfen, Tore zu erzielen.»

Spielen vor der «Wand»

Besonders freut sich Bärtschi auf die Auftritte vor den Heimfans. «Schon als Kind waren das volle Stadion und die Energie speziell. Hier steht nach meiner Meinung das beste Stadion in Europa mit der besten Atmosphäre.»