Die ZSC Lions gewinnen zu Hause nach 0:3-Rückstand und einer strittigen Entscheidung.

Lausanne dreht die Partie in Lugano innert zweieinhalb Minuten.

Leonardo Genoni feiert bei Berns Sieg gegen Biel seinen 10. Saison-Shutout.

ZSC Lions - Zug 4:3 n.V.

Pius Suter war in einer kuriosen Partie in der Overtime der Matchwinner für die ZSC Lions. Seinem Treffer war allerdings ein ungeahndetes Foul an Zug-Goalie Sandro Aeschlimann vorausgegangen. Die Schiedsrichter konnten ihren Tatsachen-Entscheid jedoch nicht mehr rückgängig machen.

Chris Baltisberger hatte für die Zürcher 3 Minuten vor dem Ende nach einem herrlichen Solo in Unterzahl zum 3:3-Ausgleich getroffen. Zuvor hatte Zug nach 3 Toren im Mitteldrittel lange wie der sichere Sieger ausgesehen, zumal die Lions mit zahlreichen Pfostenschüssen viel Pech bekundeten. Sehr schön anzusehen: Die tolle Zuger Kombination vor Lino Martschinis Treffer zum 3:0.

Kevin Klein (38. Minute) und Denis Hollenstein (55.) brachten das Team von Arno Del Curto wieder heran, ehe zum Ende gar die Wende folgte.

Lugano - Lausanne 1:2

Einem über weite Strecken harmlosen Lausanne reichten 3 starke Minuten, um Lugano auswärts zu bezwingen. Topskorer Dustin Jeffrey und Cory Emmerton mit ihren jeweiligen 10. Saisontoren drehten die Partie 10 Minuten vor Schluss.

Vor allem zu Beginn war wenig los gewesen in der Resega. Eine hohe Fehlerquote auf beiden Seiten verhinderte ein hochstehendes Spiel. So war Luganos zwischenzeitliche Führung durch Romain Loeffel (9.) denn auch ein Zufallsprodukt: Sein Abschluss wurde von Yannick Herrens Schlittschuh entscheidend abgelenkt.

Bern - Biel 3:0

Daniele Grassi nahm den Gästen 10 Minuten vor Schluss die letzte Hoffnung – Neuzugang Dennis Saikkonen sah beim Treffer aus spitzem Winkel zum 3:0 nicht allzu gut aus. Auf der anderen Seite feierte Leonardo Genoni seinen 10. Saison-Shutout – Rekord!

Zuvor hatten Eric Blum und Matthias Bieber das Heimteam auf Kurs gebracht. Von den Bielern kam insgesamt zu wenig. Zum 5. Mal in Folge geht damit ein Heimspiel der Berner mit 3:0 aus. Die Gäste rutschen derweil in der Tabelle auf Rang 6 ab.

