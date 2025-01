Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Romain Loeffel. key/Til Bürgy

Romain Loeffel hat eine grossartige letzte Woche hinter sich, zumindest was seine persönliche Bilanz betrifft. Der Verteidiger des SC Bern erzielte in den zwei Partien gegen Lausanne sowie gegen die Lakers insgesamt vier Tore. Der Wermutstropfen: Nur gegen die Rapperswiler reichte es zum Sieg.

Mit bereits 11 Treffern in der laufenden Saison ist der langjährige Nationalspieler der torgefährlichste Verteidiger der Liga. Noch nie hat der 33-Jährige in der Regular Season so oft getroffen. Dazu kommen 19 Assists. Im Skorer-Ranking der Verteidiger liegen nur Ambris Jesse Virtanen (32) und Tim Heed (31) knapp vor ihm.

Verteidiger bleibt Verteidiger

Was Loeffel von etlichen anderen Offensivverteidigern unterscheidet: Seinen eigentlichen Job, das Toreverhindern, vernachlässigt er nicht. Dies beweist seine Plus-Minus-Bilanz (+14), womit er hinter Simon Moser (+17) zweitbester Berner ist.

Nachdem der SCB vom 11. bis 24. Januar sechs Niederlagen in Folge kassiert hatte, gelang dem Team von Trainer Jussi Tapola am Samstag gegen die Lakers (3:2 n.V.) ein kleiner Befreiungsschlag.

Derbywoche für den SCB

Nun stehen für die Stadtberner zwei Derbys an. Am Dienstag geht es gegen den EHC Biel, am Freitag gegen die SCL Tigers. Ziel des 16-fachen Meisters muss ein Top-4-Platz sein, um im Playoff-Viertelfinal Heimrecht zu geniessen. Derzeit hat der SCB ein Vier-Punkte-Polster auf das fünftklassierte Kloten.

Gegen Biel hat Loeffel diese Saison noch nicht getroffen. Ausserdem ist gegen die Seeländer aus dem ersten Heimspiel (3:4 n.V.) noch eine Rechnung offen. An die Emmentaler hat der Verteidiger hingegen beste Erinnerungen: Vor gut einem Monat schoss Loeffel den SCB fünf Sekunden vor Schluss zum 5:4-Sieg.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die National-League-Runde vom Dienstag in der Audiokonferenz. Wir berichten von vier Partien live aus dem Stadion, darunter auch aus der Berner Postfinance-Arena.

Resultate