Es war eine unglückliche Szene, die sich in Biel im Spiel EHCB - Ambri (7:1) im Startdrittel ereignete. Schiedsrichter Manuel Nikolic kommt an der Bande unglücklich zu Fall und stürzt auf die linke Schulter. Die Schmerzen sind gross. Doch der Tiroler ist hart im Nehmen und zeigt nach kurzer Behandlung auf dem Eis an: Daumen hoch.

Im Interview nach dem Spiel verrät Nikolic, dass er bereits über einen gewissen Erfahrungsschatz verfügt: «Leider war es nicht das 1. Mal, dass so etwas passierte. Ich wusste deshalb sofort, dass die Schulter draussen ist.» Die ganze Aktion sei «sehr schmerzhaft» gewesen, so Nikolic. Er hoffe aber, dass er am Freitag einsatzfähig sein werde.