Legende: Auf seine Tore kann der SCB bald nicht mehr zählen Austin Czarnik. Keystone/Philipp Schmidli

Topskorer Czarnik verlässt den SC Bern Ende Saison

Liga-Topskorer Austin Czarnik und der SC Bern gehen nach der laufenden Saison getrennte Wege. Man habe sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können, teilt der Klub am Donnerstag mit. Czarnik stiess erst im Juli mit einem Einjahresvertrag zum SCB und schlug voll ein. Mit 9 Toren und 18 Assists ist der 31-jährige Amerikaner aktuell der beste Skorer in der National League. Laut Medienberichten dürfte Lausanne das Rennen um den Stürmer machen. Dafür verstärken sich die Berner mit Mats Alge. Der 21-jährige Stürmer kommt von Rapperswil-Jona und unterschreibt in der Hauptstadt einen Zweijahresvertrag.

ZSC trennt sich von Neuzugang De Leo

Chase De Leo verlässt die ZSC Lions nach nur einem Monat wieder. Gemäss dem Zürcher Klub sei der Vertrag des Stürmers in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst worden. De Leo war Ende Oktober von Astana aus der KHL als Ersatz für den verletzten Rudolfs Balcers verpflichtet worden. Der 29-jährige Amerikaner absolvierte vier Meisterschaftsspiele und zwei Spiele in der Champions Hockey League für die Lions.

Biel holt Greco

Der EHC Biel verstärkt sich bis Ende Saison mit dem US-Amerikaner Anthony Greco. Der 31-jährige Stürmer stösst vom russischen KHL-Klub Lada Toljatti ins Seeland. Greco verbrachte den grössten Teil seiner Karriere in der AHL, in der NHL kam er zwei Mal zum Einsatz. Vor seinem Abstecher nach Russland war er zwei Saisons in Schweden engagiert. Mit der Verpflichtung von Greco reagieren die Bieler auf den Ausfall von Viktor Lööv, der an einer Gehirnerschütterung leidet.

EVZ: Profiverträge für Balestra, Geisser, Antenen und Wey

Der EVZ hat die Verteidiger Nic Balestra und Mischa Geisser, sowie die Stürmer Robin Antenen und Loris Wey mit Profiverträgen ausgestattet. Das Quartett aus dem eigenen Nachwuchs unterschrieb bei den Zentralschweizern einen Kontrakt bis 2027. Alle vier Spieler kamen in der laufenden Saison bereits in der 1. Mannschaft der Zuger zum Einsatz.

Kloten komplettiert Goalie-Trio

Der EHC Kloten hat für nächste Saison zwei neue Torhüter unter Vertrag genommen. Davide Fadani und Ewan Huet sollen mit Stammgoalie Ludovic Waeber das Keeper-Trio bilden. Sie beide unterschrieben für zwei Jahre. Der 23-jährige Italiener Fadani steht bei Ambri unter Vertrag, ist aktuell aber in der Swiss League bei den Bellinzona Snakes aktiv. Der 19-jährige Schweizer Huet, Sohn von Ex-Keeper Cristobal, absolviert derzeit seine zweite Saison bei den Regina Pats in Kanada (WHL). Er stand 2022/23 bei Lausanne in der National League im Einsatz.