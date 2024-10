Per E-Mail teilen

Legende: Wurde vorerst in die AHL abgeschoben Lian Bichsel. Reuters/Jerome Miron

Bichsel beginnt Saison in der AHL

Lian Bichsel muss vorerst weiter auf seine NHL-Premiere warten. Der Schweizer Verteidiger wurde wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel von den Dallas Stars zum Farmteam Texas Stars abgeschoben. In der AHL soll der 20-jährige Solothurner weiter reifen und Erfahrung sammeln. Bichsel durfte sich nach einer überzeugenden Vorbereitung berechtigte Hoffnungen auf einen Platz im NHL-Kader von Dallas machen. Die Konkurrenz in der Verteidigung ist jedoch gross. Dennoch ist zu erwarten, dass der Erstrundendraft von 2022 im Laufe der Saison sein Debüt in der besten Liga der Welt geben wird.