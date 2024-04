Per E-Mail teilen

Legende: Von den Alpen in den Jura Tim Minder. Freshfocus/Michela Locatelli

HC Ajoie verstärkt Defensive

Verteidiger Tim Minder wechselt vom HC Davos zu Ajoie. Bei den Jurassiern unterzeichnete der 21-Jährige einen Vertrag über eine Saison. Der gebürtige Thurgauer spielte seit 2020 in Davos, wo er von der U20 den Sprung ins Eliteteam schaffte und seither 78 Partien in der National League bestritt. Heuer kam er erstmals auch in den Playoffs zum Einsatz. Minder sei eine Zukunftshoffnung und werde die HCA-Defensivabteilung verstärken, sagte Ajoies Sportchef Julien Vauclair.

Schwedischer Stürmer Strömwall zu den Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers holen Verstärkung aus Schweden. Der bisher bei Frölunda spielende Malte Strömwall unterzeichnet mit den St. Gallern einen Zweijahresvertrag. Derzeit bereitet sich der 29-jährige Stürmer mit dem Nationalteam auf die WM in Tschechien vor. Strömwall ergänzt die Ausländer-Fraktion der Lakers mit Verteidiger Emil Djuse und den Stürmern Roman Cervenka, Victor Rask, Nicklas Jensen und Jordan Schroeder.