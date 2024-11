Aufgebot für 6-Nationen-Turnier bekannt

Nordamerika-Söldnerin Alina Müller gehört zu Colin Mullers 23-köpfigem Aufgebot für die Women's Euro Hockey Tour vom 11. bis 15. Dezember im finnischen Tampere. Die beste Schweizer Stürmerin ist nach ihrer Hüft-Operation erstmals seit der WM 2024 wieder mit von der Partie. Die Schweiz trifft beim Sechsländerturnier auf die USA (12.12.) und Finnland (13.12.). Am Wochenende (14./15.12.) stehen dann zwei Platzierungsspiele auf dem Programm. Schweden, Tschechien und Kanada komplettieren das Teilnehmerfeld.

01:06 Video Anfang November: Müller schuftet für ihr Comeback Aus Sport-Clip vom 06.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

Kloten holt 2 Goalies

Der EHC Kloten hat für die kommende Saison Davide Fadani und Ewan Huet verpflichtet. Sie sollen zusammen mit der momentanen Nummer 1 Ludovic Waeber das Goalie-Trio bilden. Der Italiener Fadani spielt aktuell als Leihspieler von Ambri-Piotta in der Swiss League bei Bellinzona, Huet absolviert derzeit seine zweite Saison bei den Regina Pats in Kanada. Der 19-jährige Schweizer debütierte in der Saison 2022/23 für Lausanne in der National League. Beide Keeper werden mit einer B-Lizenz ausgestattet und könnten auch in der Swiss League bei Partnerteam Thurgau eingesetzt werden.