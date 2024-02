Ambri-Stürmer Zwerger in Autounfall verwickelt

Legende: Hat mit dem Auto einen Schockmoment erlebt Dominic Zwerger. Michela Locatelli/freshfocus

Glück im Unglück für Ambris Zwerger

Dominic Zwerger ist am Montagnachmittag in Biasca in einen Autounfall verwickelt worden. Wie sein Klub Ambri-Piotta mitteilte, blieb der 27-jährige Österreicher von schweren Verletzungen verschont. Er werde der Mannschaft aber «auf jeden Fall für einige Tage nicht zur Verfügung» stehen, schrieben die Leventiner. Den Angaben zufolge war Zwerger nicht der Unfallverursacher. Ein anderer Automobilist habe dem Stürmer von einer Nebenstrasse kommend den Weg abgeschnitten, worauf es zu einer Frontalkollision kam.