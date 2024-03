Legende: Wechselt in die Swiss League Guillaume Asselin. Urs Lindt/freshfocus

Asselin geht künftig für Olten auf Punktejagd

Nach zweieinhalb Saisons trennen sich die Wege von Ajoie und Guillaume Asselin. Der Frankokanadier wechselt mit einem Zweijahres-Vertrag in die Swiss League zum EHC Olten. In insgesamt 111 Einsätzen für Ajoie steuerte Asselin 69 Skorerpunkte bei, darunter 37 Tore. In der Saison 2022/23 war der Flügelstürmer Ajoies bester Torschütze. In der für die Jurassier bereits abgelaufenen Saison kam Asselin nur noch in 29 Partien zum Einsatz.