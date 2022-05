Legende: Will an die WM in Finnland Pius Suter. Keystone/AP Photo/Paul Sancya

Nächster NHL-Spieler für die Schweiz an der WM

Mit Pius Suter stösst ein weiterer NHL-Spieler zum Schweizer WM-Team. Dies bestätigte Steve Yzerman, der General Manager der Detroit Red Wings, an der Saisonabschluss-Medienkonferenz. Suter ist nach Dean Kukan, Janis Moser, Timo Meier, Nico Hischier und Jonas Siegenthaler der sechste Schweizer NHL-Spieler, auf den Nationaltrainer Patrick Fischer an der WM in Finnland (13. bis 29. Mai) zählen kann. Wann genau Suter zur Nati stösst, ist noch nicht bekannt.

Ajoie-Routinier Joggi tritt zurück

Mathias Joggi beendet seine Profikarriere. Der 36-jährige Stürmer bestritt für Langnau, Davos, Biel und zuletzt Ajoie zusammengezählt 568 Spiele in der höchsten Schweizer Liga. Im letzten Frühling erreichte Joggi im Jura Heldenstatus, als er Ajoie im Playoff-Final gegen Kloten mit dem Siegtor in der Verlängerung 28 Jahre nach dem letzten Abstieg wieder in die National League schoss. 2011 wurde Joggi mit Davos Schweizer Meister, für die Schweizer Nationalmannschaft bestritt der gebürtige Bieler zwischen 2007 und 2010 zehn Länderspiele.

03:33 Video Archiv: Ajoie steigt 2021 dank Joggis Tor auf Aus Sport-Clip vom 29.04.2021. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 33 Sekunden.

Zweiter schwedischer Verteidiger für Davos

Der HC Davos hat am Dienstag die Verpflichtung von Klas Dahlbeck kommuniziert. Der schwedische Verteidiger kommt vom frischgebackenen KHL-Champion ZSKA Moskau und unterschrieb bei den Bündnern für zwei Jahre. Der 30-jährige Dahlbeck ist beim HCD neben Magnus Nygren bereits der zweite Defensivspieler aus Schweden.

EVZ-Meisterumzug am Samstag

Nach den Feierlichkeiten in der Nacht auf Montag nach der gewonnenen «Finalissima» gegen die ZSC Lions folgt am kommenden Samstag ein weiterer Festakt zum dritten Titelgewinn des EV Zug: Der Meisterumzug durch die Stadt Zug mit anschliessender Feier auf dem Arenaplatz. Vorgesehen ist, dass sich die Meistermannschaft 2022 um 16:30 Uhr vom Kolinplatz in Richtung Bundesplatz aufmacht.

03:37 Video Archiv: EVZ-Spieler lassen sich von den Fans feiern Aus Sport-Clip vom 02.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 37 Sekunden.