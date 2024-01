Legende: Soll im Emmental neuen Schwung holen Phil Baltisberger. Freshfocus/Claudio Thoma

Baltisberger soll Spielpraxis sammeln

Verteidiger Phil Baltisberger wechselt bis zum 31. Januar 2024 zu den SCL Tigers, um Spielpraxis zu sammeln. Dies teilten die ZSC Lions am Neujahrstag mit. Baltisberger weilt bereits in Langnau und könnte am 2. Januar im Derby beim SCB zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Die Zürcher dürfen den Verteidiger bei Bedarf früher zurückholen. Der 28-Jährige stand in der laufenden Saison in 19 Partien auf dem Matchblatt der Lions (1 Assist). Er bestritt zudem ein Spiel mit den GCK Lions.