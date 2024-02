Beaulieu verlässt Kloten per sofort

Legende: Stand 13 Mal für Kloten im Einsatz Ex-NHL-Verteidiger Nathan Beaulieu (rechts), hier gegen Harri Pesonen von den SCL Tigers. Freshfocus/Roger Albrecht

EHC Kloten: sofortige Trennung von Beaulieu

Der EHC Kloten und Verteidiger Nathan Beaulieu lösen den bis zum Saisonende gültigen Vertrag per sofort auf. Beaulieu kam im November von den Anaheim Ducks zu den Flughafenstädtern und absolvierte 13 Spiele (2 Assists) in der National League für den EHC Kloten. Ausserdem stand er am Spengler Cup für das Team Kanada im Einsatz. Der ehemalige NHL-Profi (471 Spiele) zog sich im Januar einen komplizierten Handbruch zu und wäre im Verlauf der Saison nicht mehr zurückgekehrt.