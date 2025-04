Legende: Marcus Sylvegard Der Schwede wird vom EHC Biel als Akteur mit physischer Präsenz, Torinstinkt und Emotionen im Spiel angepriesen. imago images/JONAS LJUNGDAHL

Ein Schwede für die Seeländer

Der EHC Biel, für den nach der Regular Season Schluss gewesen war, bastelt an seinem Kader für die National League 2025/26. Der 25-jährige Schwede Marcus Sylvegard wird mit einem Vertrag über 2 Saisons zum Team stossen. Der physisch starke Flügelstürmer bringe wertvolle Erfahrung aus internationalen Ligen mit, heisst es in der Medienmitteilung. Zuletzt spielte er für die Växjö Lakers HC in seiner Heimat.

MHL wird auf 11 Teams verkleinert – nicht freiwillig

Nun ist es offiziell: Der HC Martigny zieht sich aus der MyHockey League (MHL) zurück. Die Unterwalliser gaben der SIHF am 7. April den Rückzug aus der dritthöchsten Eishockey-Liga der Schweiz bekannt. Damit wird die Saison 2025/26 mit nur 11 Mannschaften ausgetragen, schreibt der Verband am Dienstagmorgen. Einen Absteiger wird es nicht geben. Paolo Angeloni, Director Leagues & Cup bei der SIHF, zum Rückzug: «Es ist traurig, dass wir ein Team aus der MHL verlieren. Unser Ziel ist es, baldmöglichst wieder mit 12 Mannschaften anzutreten.» Martigny hatte in der abgelaufenen MHL-Saison die Qualifikation gewonnen, war dann aber in der Viertelfinals an Langenthal gescheitert.

Legende: Rückzug aus der dritthöchsten Liga Martigny wird 2025/26 nicht mehr in der MHL antreten. Freshfocus/Pascal Mueller

Resultate