Legende: Spielt ab nächster Saison in der Schweiz Rodwin Dionicio, hier im Dress der Windsor Spitfires. Getty Images/ Dennis Pajot

Dionicio ab nächster Saison bei Biel

Rodwin Dionicio wechselt auf die kommende Saison hin zum EHC Biel. Der 19-jährige Verteidiger unterschrieb bei den Seeländern einen Dreijahresvertrag. Der Schweizer U20-Internationale, der auch den amerikanischen Pass besitzt, spielt aktuell seine dritte Saison in der kanadischen Juniorenliga OHL. Letzten Sommer wurde Dionicio von den Anaheim Ducks gedraftet. An der vergangenen U20-WM scheiterte er mit der Schweiz im Viertelfinal nur knapp an Gastgeber und dem späteren Vize-Weltmeister Schweden.