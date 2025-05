Legende: Grenze zu strafbarem Check war oft unklar Die Liga reagiert auf langjährige Diskussionen und Unklarheiten rund um die bisherige Auslegung von Körperkontakt im Frauen-Eishockey. Freshfocus/Claudio De Capitani

Meilenstein im Frauen-Eishockey

Die Ligaversammlung der Eishockey Women's League hat beschlossen, dass ab nächster Saison in der obersten Spielklasse Bodychecks erlaubt sind. Damit nähert sich die Schweiz den internationalen Standards an. Die neue Spielregel 101.1 («Illegal Hit in Women's Hockey») soll für mehr Klarheit sorgen. Körperkontakt war in gewissen Spielsituationen wie beim Kampf um den Puck schon erlaubt, jedoch war die Grenze zu einem strafbaren Bodycheck oftmals unklar. Die Regel kommt nur in der obersten Liga plus am Saisonende in der Ligaqualifikation zur Anwendung. Im Schweizer Cup gilt sie nur, wenn zwei Teams der Women's League aufeinander treffen.