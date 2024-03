Legende: Blickt auf eine lange Karriere zurück Andrej Bykow. Keystone/Salvatore di Nolfi

Bykow zieht Schlussstrich

Andrej Bykow wird seine Laufbahn nach dieser Saison beenden. Dies kündigte der 36-jährige Stürmer von Fribourg-Gottéron in einem Interview mit der Freiburger Zeitung La Liberté an. Der Sohn der russischen Klublegende Slawa Bykow bestreitet seine 18. Saison in der ersten Mannschaft von Gottéron. Er steht bei 793 Spielen in der National League, fällt allerdings seit dem 23. Februar verletzungsbedingt aus. Für die neue Saison bot ihm sein Klub keinen neuen Vertrag an.

00:25 Video Archiv: Bykow mit 1. Treffer in der renovierten Freiburger Arena Aus Sport-Clip vom 01.10.2019. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Waeber zu den Pittsburgh Penguins getradet

Ludovic Waeber wird sein NHL-Debüt nicht für die Florida Panthers geben. Der 27-jährige Schweizer Torhüter, der im letzten Sommer von den ZSC Lions mit einem Einjahresvertrag in die Franchise der Panthers wechselte, in der NHL aber seither nicht zum Zuge kam, wurde zu den Pittsburgh Penguins getradet. Bei den Penguins, die in der Eastern Conference aktuell ausserhalb der Playoff-Ränge liegen, wird Waeber unter anderem Teamkollege des kanadischen Superstars Sidney Crosby – so er denn nicht wie bei den Panthers in die AHL (zu den Wilkes-Barre/Scranton Penguins) geschickt wird.