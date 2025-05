Legende: So wird man ihn nicht mehr sehen Claudio Cadonau im Eishockey-Dress. Keystone/Marcel Bieri

Cadonau folgt bei den Lakers auf Steinmann

Am 25. März bestritt Claudio Cadonau sein letztes Spiel als Eishockeyprofi: Mit den SCL Tigers verlor er das siebte und entscheidende Spiel der Playoff-Viertelfinals in Lausanne. Nun wurde er als Nachfolger von Janick Steinmann als Sportchef der Rapperswil-Jona Lakers vorgestellt. Cadonaus Karriere verlief nicht linear, so musste er nach einem ersten Anlauf in der Nationalliga A einen Umweg über die Nationalliga B nehmen, um sich schliesslich doch in der höchsten Liga zu etablieren. Er kommt auf 518 Spiele in der obersten Liga sowie 456 Partien in der Swiss League. Drei Schweizer Meistertitel bejubelte Cadonau während seiner Karriere: 2008 mit den ZSC Lions sowie 2021 und 2022 mit dem EV Zug.