Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Bleibt bis 2027 in Zug Jan Kovar. KEYSTONE/Urs Flueeler

Zug verlängert mit Kovar

Der EV Zug hat den auslaufenden Vertrag mit Captain Jan Kovar um zwei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Der 35-jährige Tscheche stiess 2019 zu den Zentralschweizern und führt das Team seit 2021 als Captain an. In der Meister-Saison 2020/21 wurde er Liga-Topskorer und zum MVP der Regular Season und der Playoffs ausgezeichnet. Nach dem zweiten persönlichen Meistertitel mit dem EVZ wurde er 2022 erneut zum wichtigsten Spieler der Playoffs gekürt. In der aktuellen Spielzeit steht er nach 26 Partien bei 25 Skorerpunkten.

Rajala darf wieder spielen

Biels Topskorer Toni Rajala ist per sofort wieder spielberechtigt. Die Berufung der Seeländer gegen die Sperre des Finnen für zwei Spiele war erfolgreich. Die Busse in Höhe von 4100 Franken bleibt aber bestehen. Rajala war bestraft worden, weil er im Spiel gegen Davos während eines Infights mit Enzo Corvi irrtümlich ans Visier eines Offiziellen gegriffen hatte.

National League