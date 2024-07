Legende: Erkennungsmerkmal: Gelber Helm Mit Roman Cervenka verlieren die Lakers ihren Captain und zuverlässigsten Skorer der letzten Jahre. Keystone/Manuel Geisser

Rapperswil-Jona verliert Captain Cervenka

Roman Cervenka verlässt nach 5 Jahren Rapperswil-Jona. Der tschechische Captain der Lakers kehrt in seine Heimat zurück, wo er sich für die nächsten beiden Saisons dem HC Pardubice anschliesst. In insgesamt 246 Spielen für die Lakers kam der 38-jährige zweifache Liga-Topskorer auf 82 Tore und 189 Assists. Gleichzeitig gab der HCRJ bekannt, einen alten Bekannten zurückzuholen. Pontus Aberg, der bereits 2022/23 am Obersee gespielt hatte, unterschrieb für ein Jahr. Der 30-jährige Stürmer aus Schweden stand letzte Saison bei Barys Astana in der KHL unter Vertrag, wo er mit 37 Punkten (17 Tore, 20 Assists) Topskorer des kasachischen Teams war.