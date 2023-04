Legende: Will sich in Übersee beweisen Simon Knak. Martin Meienberger/freshfocus

Knak beendet Saison in der AHL

Für Simon Knak ist die Saison noch nicht vorbei. Der 2021 von der NHL-Organisation der Nashville Predators gedraftete Stürmer des HC Davos erhält die Chance, sein Können in den nächsten Wochen in Nordamerika unter Beweis zu stellen. Er wird dem AHL-Team Milwaukee Admirals für den Rest der Qualifikation und für die Playoffs zur Verfügung stehen. Der frühere Captain der Schweizer U20-Nationalmannschaft steht beim HCD noch bis zum Ende der Saison 2025/26 unter Vertrag. In dieser Saison verbuchte der 21-jährige Knak in der National League in 55 Spielen 23 Skorerpunkte.

10:50 Video Archiv: «Sportflash» mit dem HCD-Aus im Playoff-Viertelfinal Aus Sportflash vom 24.03.2023. abspielen. Laufzeit 10 Minuten 50 Sekunden.

Hofstetter wird Generalsekretär der WM 2026

Swiss Ice Hockey hat Christian Hofstetter zum Generalsekretär der Eishockey-WM 2026 in Zürich und Freiburg ernannt. Der frühere NLA-Verteidiger arbeitet seit bald 15 Jahren in verschiedenen Bereichen für den Weltverband IIHF, aktuell als Sportdirektor. Seine neue Stelle tritt er am 1. September 2023 an. Als Generalsekretär der Heim-WM 2026 ist der Schweiz-Kanadier für die gesamte Planung, Organisation und Durchführung des Grossanlasses verantwortlich.