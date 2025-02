Legende: Eine Saison zum Vergessen Denis Hollenstein stand heuer mehrheitlich an der Bande oder sass auf der Tribüne. Keystone/MANUEL GEISSER

Saisonende für Hollenstein nach OP

Der ZSC-Lions-Stürmer Denis Hollenstein kommt in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz. Wie der Schweizer Meister mitteilte, musste sich der 35-jährige Zürcher am Donnerstag operieren lassen. Er leidet unter einer nicht näher präzisierten Unterkörperverletzung. Der langjährige Internationale absolvierte in dieser Saison nur eine Partie in der Champions Hockey League, stand in der National League aber nie auf dem Eis. Sein Vertrag bei den ZSC Lions läuft im Frühling aus.

