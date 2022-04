Legende: Chris DiDomenico Der Freiburger ging am Donnerstag zu energisch ans Werk. KeystoneAnthony Anex

DiDomenico wird bestraft

Der Check von Chris DiDomenico am Donnerstag im Spiel 4 der verlorenen Halbfinal-Serie gegen die ZSC Lions hat ein Nachspiel. Der Gottéron-Center bekommt für seine Aktion in der 26. Minute im Hallenstadion zwei Spielsperren verhängt. Auch muss der 33-Jährige eine Busse in der Höhe von 3630 Franken entrichten. Da für die «Drachen» die Meisterschaft 2021/22 abgeschlossen ist, wird DiDomenico die ersten beiden Partien der kommenden Saison verpassen. Zu diesem Zeitpunkt wird er dann bereits die Farben des SC Bern tragen.