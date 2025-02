Per E-Mail teilen

Legende: Kehrt auf Schweizer Eis zurück Rodwin Dionicio, hier im Einsatz für die U20-Nati. Freshfocus/Ron Ward

Biel verpflichtet Verteidiger Dionicio

Rodwin Dionicio wechselt per sofort bis Ende Saison zum EHC Biel. Der Verteidiger unterzeichnete vor rund einem Jahr einen 3-Jahres-Vertrag bei den Seeländern, wurde dann aber im letzten Juni von den Anaheim Ducks gedraftet und wechselte im Sommer nach Nordamerika. Auch aufgrund von Verletzungen kam er bislang nur auf 24 Einsätze in der AHL bei den San Diego Gulls. Nun wird der 20-Jährige die restliche Saison in der National League absolvieren.

Delémont wechselt zu Freiburg

Mit Noah Delémont gibt der EHC Biel gleichzeitig einen Verteidiger an Fribourg-Gottéron ab. Der ehemalige Junioren-Internationale wechselt bis zum Saisonende nach Freiburg. Danach wird Delémont für Kloten, wo er schon vorher einen Zweijahresvertrag unterzeichnet hat, auflaufen.

National League