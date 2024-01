Legende: Zieht es nach drei Jahren Davos ins Ausland Dominik Egli. Freshfocus/Laurent Daspres

Dominik Egli geht nach Schweden

Nach drei Jahren beim HCD sucht Dominik Egli in Schweden eine neue Herausforderung, er wechselt im Sommer nach Schweden. Eine Klausel in seinem erst vergangenen Dezember unterzeichneten Vertrag ermöglicht ihm diesen Schritt. Die genaue Destination Eglis ist noch nicht bekannt. Offensivverteidiger Egli stand in der National League bisher für vier Klubs in über 300 Spielen auf dem Eis (157 Punkte).

Bukarts von Biel zu Vitkovice

Der lettische Internationale Rihards Bukarts verlässt den EHC Biel. Der temporär verpflichtete 28-jährige Stürmer wechselt per sofort nach Tschechien zu Vitkovice. Bukarts war im Oktober mit einem bis im Januar gültigen Vertrag nach Biel gewechselt, um das wegen zahlreicher verletzter Stürmer ausgedünnte Kader der Seeländer zu verstärken. Der Lette bestritt elf Spiele für den letztjährigen Playoff-Finalisten und verbuchte dabei ein Tor und einen Assist.

Happige Busse für Fröden

Jesper Fröden ist für eine Schwalbe vom 13. Januar gegen die SCL Tigers zur Kasse gebeten worden. Der schwedische Stürmer der ZSC Lions muss 2000 Franken bezahlen, weil er ein Foul seines Gegenspielers vorgetäuscht hatte.