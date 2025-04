Legende: Bleibt der Swiss League erhalten Heinz Ehlers. Freshfocus/Jonathan Vallat

Ehlers stösst zum EHC Basel

Visps Meistertrainer Heinz Ehlers kehrt doch nicht in seine Heimat zurück. Der 59-jährige Däne wird in der nächsten Saison beim EHC Basel Assistenztrainer von Headcoach Eric Himelfarb. Ehlers war zuletzt zwei Jahre lang Cheftrainer beim EHC Visp und führte die Oberwalliser in dieser Saison zum Meistertitel in der Swiss League. Im Playoff-Final der zweithöchsten Eishockey-Liga der Schweiz setzte sich Visp gegen Basel durch. In Basel trifft Ehlers mit Sportchef Kevin Schläpfer auf einen alten Bekannten. Schläpfer war es, der Ehlers 2007 als Cheftrainer in die Schweiz zum EHC Biel gebracht hat. Später war Ehlers auch in Langenthal, Lausanne und Langnau als Trainer tätig.

National League