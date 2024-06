Per E-Mail teilen

Legende: Von Nordamerika in die Schweiz Waltteri Merelä stürmt künftig für den SCB Imago/USA Today Network

SCB holt Finnen Merelä

Der SC Bern hat Waltteri Merelä als 7. Ausländer verpflichtet. Der 25-jährige finnische Stürmer bestritt die letzte Saison in Nordamerika und kam auf 19 Einsätze in der NHL für Tampa Bay sowie 63 Spiele im AHL-Farmteam Syracuse. Vor einem Jahr gehörte Merelä zum Meisterteam von Tappara Tampere unter Coach Jussi Tapola, dem Cheftrainer Berns (seit 2023). Damit ist beim SCB die Suche nach ausländischem Personal vorerst beendet: Die Berner steigen mit vier Schweden (Adam Reideborn, Anton Lundholm, Patrik Nemeth, Victor Ejdsell), zwei Finnen (Kalle Kossila, Waltteri Merelä) und einem Deutschen (Dominik Kahun) in die Saison.