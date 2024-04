Per E-Mail teilen

Legende: Wechselt in die Schweiz Julius Nättinen. Imago/bildbyran

Ajoie verstärkt sich weiter

Mit Julius Nättinen stösst ein weiterer Finne zum HC Ajoie. Der 27-jährige Angreifer wechselt vom finnischen Klub Helsingfors IFK zu den Jurassiern. Für Nättinen, der 2015 von den Anaheim Ducks gedraftet wurde, aber nie zu einem Einsatz in der NHL kam, ist es die zweite Station in der Schweiz. In der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison 2020/21 kam der Finne zu 32 Einsätzen mit Ambri-Piotta. Dabei erzielte er 17 Tore und gab 8 Assists. Für den HC Ajoie ist es bereits der dritte finnische Zuzug nach Jerry Turkulainen und Oula Palve. Nättinen ist der sechste Ausländer im Kader des Klubs, der die aktuelle Saison auf dem letzten Platz der National League abgeschlossen hat.