Legende: Wechselt in die Schweiz Philippe Maillet. IMAGO / ZUMA Press

Ambri holt einen Kanadier

Der HC Ambri-Piotta verpflichtet den kanadischen Center Philippe Maillet (32). Maillet spielte in Nordamerika in der AHL und zuletzt in Russland bei Metallurg Magnitogorsk. Maillet erhielt in Ambri einen Einjahresvertrag. Ausserdem verlängerte Ambri-Piotta den Vertrag mit dem finnischen Verteidiger Jesse Virtanen bis Frühling 2028. Virtanen nimmt im Herbst seine dritte Saison in Ambri in Angriff.