EVZ engagiert Eder bis Saisonende

Der EV Zug hat leihweise bis Ende Saison den 27-jährigen deutschen Stürmer Andreas Eder von Red Bull München verpflichtet. Mit dem Zuzug reagierten die Zentralschweizer auf den verletzungsbedingten Ausfall des erst im Dezember verpflichteten Kanadiers Riley Sheen. Eder, der sowohl als Center als auch als Flügelspieler eingesetzt werden kann, gewann im Vorjahr mit München den Meistertitel. In dieser Saison kam er unter dem ehemaligen SCB-Trainer Toni Söderholm nicht mehr wie gewünscht zum Zug.

Biel: Kreuzbandriss bei Noah Delémont

Die Freude beim EHC Biel über den 4:2-Sieg gegen die SCL Tigers währte nicht lange. Wie lokale Medien berichteten, hat sich Verteidiger Noah Delémont in dieser Partie das Kreuzband gerissen. Für ihn ist die Saison vorzeitig beendet. Der 21-jährige Verteidiger spielt seit der Jugend für die Seeländer und debütierte in der Saison 2020/21 in der National League. Seither absolvierte Delémont 137 Partien für den EHC Biel (27 Punkte) und entwickelte sich zum Nationalspieler.