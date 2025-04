Legende: Feiert den Aufstieg mit den Dresdner Eislöwen Janick Schwendener. IMAGO / Eibner

Schwendener neu in Deutschlands Topliga

Janick Schwendener hat mit den Dresdner Eislöwen den Aufstieg in die höchste deutsche Eishockey-Liga (DEL) geschafft. Der 32-jährige schweizerisch-deutsche Doppelbürger auf der Goalie-Position ist seit 2021 beim Klub aus Sachsen engagiert. In der DEL2 war er diese Saison ein sicherer Rückhalt: In 24 Spielen der Regular Season wehrte er durchschnittlich 90 Prozent der Schüsse ab. In den Playoffs kam er aufgrund einer Altersregelung nicht mehr zum Einsatz. Schwendener war einst Junior beim HC Davos gewesen und gehörte 2016 dem Meisterkader des SC Bern an. In der National League kam er auf 44 Einsätze.

