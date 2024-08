Legende: Philip Holm. IMAGO Images / Bildbyran

Lakers verstärken ihre Abwehr

Die Rapperswil-Jona Lakers verstärken sich mit dem Schweden Philip Holm. Der Verteidiger unterzeichnet einen für die kommende Saison gültigen Vertrag. Der 32-jährige Holm stösst nach 2 Saisons in Diensten des schwedischen Klubs Örebro zu den St. Gallern. In deren Equipe ist er der 7. Ausländer. Zuvor spielte er auch in der KHL, in Finnland und in Nordamerika, wo er es auf 96 Einsätze in der AHL und ein Spiel in der NHL mit den Vancouver Canucks brachte. Auch in der höchsten Schweizer Liga war der zweifache WM-Teilnehmer schon einmal tätig. In der Saison 2019/20 absolvierte er 9 Spiele für Lausanne.