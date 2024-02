Legende: Jubeln sie Ende Jahr auch im Landwassertal? Die «Drachen» aus Freiburg beehren den Spengler Cup. Keystone/Urs Flüeler

3. Anlauf für Gottéron in Davos

Mit Fribourg-Gottéron wird der dienstälteste Klub der National League in diesem Jahr am Spengler Cup teilnehmen. Dies teilten die Organisatoren des traditionsreichen Turniers im Bündnerland am Samstag mit. Für Freiburg wird es die dritte Teilnahme sein: 1992 schaute der 5. Platz heraus, 2012 bedeutete der Halbfinal Endstation. In der aktuellen National-League-Saison haben sich die «Drachen» als erst eines von zwei Teams (neben dem ZSC) direkt für die Playoffs qualifiziert. Mit Freiburg, Gastgeber und Titelverteidiger Davos sowie Dauergast Team Canada stehen somit 3 der 6 Teilnehmer am Spengler Cup fest.