Daccord wird mit 5-Jahresvertrag belohnt

Der amerikanisch-schweizerische NHL-Torwart Joey Daccord hat bei den Seattle Kraken einen neuen Vertrag erhalten. Dieser läuft ab der kommenden Spielzeit 5 Jahre bis zum Sommer 2030 und bringt dem 28-Jährigen pro Saison 5 Millionen Dollar ein. Daccord, der nie in der Schweiz gespielt hat, etablierte sich in der vergangenen Spielzeit zum Stammgoalie der Kraken. In 50 Quali-Spielen verzeichnete er eine durchschnittliche Fangquote von über 91 Prozent.

03:02 Video Archiv: Joey Daccord – der NHL-Goalie mit Schweizer Wurzeln Aus Sport-Clip vom 01.07.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 2 Sekunden.

Baumann folgt bei Swiss Ice Hockey auf Bloch

Martin Baumann besetzt auf Anfang November den Posten als CEO des Schweizerischen Eishockeyverbandes Swiss Ice Hockey. Der 56-jährige Zuger folgt auf Patrick Bloch. Im August hatte der Verband bekannt gegeben, dass man die Zusammenarbeit mit Bloch beenden werde. Baumann war die letzten zehn Jahre CEO der Champions Hockey League AG und etablierte den wieder geschaffenen Klubwettbewerb. Nun solle er sein «grosses Eishockey-Know-how, seine Expertise und Führungserfahrung» einbringen und helfen, die angestossene Strategie 2030 weiterzuentwickeln, schreibt Verbandspräsident Stefan Schärer in einer Medienmitteilung.