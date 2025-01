Legende: Bleibt den «Drachen» über den Spengler Cup hinaus erhalten Loïc Galley. Keystone/Melanie Duchene

Galley per sofort die Nummer 2 in Freiburg

Loïc Galley kehrt als Goalie Nummer 2 per sofort vom HC Thurgau zum HC Fribourg-Gottéron zurück. Der 22-Jährige entspringt dem Nachwuchs der Freiburger und war in dieser Saison bislang in die Swiss League ausgeliehen. Bereits auf dem Weg zum Gewinn des Spengler Cups stand Galley beim zweiten Turnierspiel beim Sieg über Kärpät Oulu im Tor. Bryan Rüegger geht derweil den umgekehrten Weg in die Ostschweiz.

National League