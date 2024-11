Per E-Mail teilen

Legende: Spielt nächste Saison bei Fribourg-Gottéron Attilio Biasca. Freshfocus/Martin Meienberger

Gottéron holt zwei junge Spieler aus Zug

Fribourg-Gottéron verpflichtet für die kommende Saison mit Attilio Biasca und Ludvig Johnson zwei junge Spieler vom EV Zug. Der 21-jährige Stürmer Biasca, der bereits sechs Länderspiele für die Schweizer A-Nationalmannschaft bestritt, kehrte 2023 nach knapp drei Saisons in einer kanadischen Juniorenliga zu seinem Stammverein Zug zurück. Der 18-jährige Johnson ist ein offensiver Verteidiger, der in dieser Saison sein Debüt in der National League gegeben hat. Biasca hat einen Dreijahres-Vertrag unterzeichnet, die Vereinbarung mit Johnson gilt für zwei Saisons.

Klok verstärkt den SCB

Der SC Bern hat die Verpflichtung des Verteidigers Lukas Klok bekanntgegeben. Der 29-jährige Tscheche stösst vom russischen KHL-Klub FK Neftechimik Nischnekamsk in die Bundesstadt und unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Klok ist in der Schweiz kein Unbekannter: In der Saison 2022/23 bestritt er 26 Partien für den HC Lugano.